Во Владивостоке во время рейда в кафе узбекской кухни выявили пятерых нелегальных мигрантов

Во Владивостоке сотрудники Управления по вопросам миграции и Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю совместно с коллегами из Росгвардии провели рейд в одном из кафе узбекской кухни на улице Выселковой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии