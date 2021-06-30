Новый подвиг «Петрова&Боширова»™. Теперь ждём их на Кипре

Спички - не игрушкаПолитикаНовый подвиг «Петрова&Боширова»™. Теперь ждём их на Кипре Неожиданная находка на автобусной остановке с далеко идущими последствиями. Шойгу наносит второй удар.Вернуться к статье4НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮМЮрий МешковПетрова и Боширова представить к очередному званию!Андрей БаканинК какому? Они и так уже дважды генералиссимусы!карюкалов вячеславПришла очередь посмотреть достопримечательности графства Кент.ЮМЮрий МешковДолбаная антанта нихрена не вкуривает, что это только два агента их на уши поставили, а у нас еще резерв не приступил к делу.Комментировать
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