Спички - не игрушка

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Новый подвиг «Петрова&Боширова»™. Теперь ждём их на Кипре

Новый подвиг «Петрова&Боширова»™. Теперь ждём их на Кипре

Неожиданная находка на автобусной остановке с далеко идущими последствиями. Шойгу наносит второй удар.

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Юрий Мешков
Петрова и Боширова представить к очередному званию!
Андрей Баканин
К какому? Они и так уже дважды генералиссимусы!
карюкалов вячеслав
Пришла очередь посмотреть достопримечательности графства Кент.
Юрий Мешков
Долбаная антанта нихрена не вкуривает, что это только два агента их на уши поставили, а у нас еще резерв не приступил к делу.

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