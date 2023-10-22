На кинофестивале в Петербурге рассказали, как снимать кино из того, что преет в земле

Российские режиссера узнали себя в мытарствах героя Мишеля Гондри В Санкт-Петербурге в 33-й раз открылся Международный кинофестиваль «Послание к Человеку», где до недавнего времени представляли исключительно документальное, анимационное и короткометражное кино, а с недавних пор показывают «кино сверхреальности» Режиссер и продюсер Алексей Учитель ввел традицию – показывать фильм открытия не после официального фестивального старта, а перед ним, поскольку гости с показа разбегаются, и в зале зияют пустоты.