Полянский: основатель Pink Floyd Уотерс выступит на заседании СБ ООН по Украине

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступит на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
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