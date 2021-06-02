Разбираемся, что такое Поп-ит и Симпл-димпл

Вы только научились разбираться в слаймах и спиннерах, как пришла новая мода? Симпл-димпл, Поп-ит и Сквиш звучат как заклинания из «Гарри Поттера», но на деле это очень полезные и забавные игрушки, которые понравятся не только взрослым, но и детям.