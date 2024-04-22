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Петербургский дневник

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В Авдеевке нашли иностранное вооружение

В Авдеевке нашли иностранное вооружение

Его ВСУ оставили при отступлении В Авдеевке нашли несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из города, пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по ДНР.

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