Пошаговая инструкция от Госдумы – как получить 411 000 рублей накопительной пенсии Евгения КомароваВладельцев накопительной пенсии может интересовать, как получить из нее 411 000 рублей – пошаговая инструкция была представлена Госдумой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии