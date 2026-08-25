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Сохранение сильного сотрудника назвали более выгодной опцией для бизнеса, чем поиск нового специалиста

Сохранение сильного сотрудника назвали более выгодной опцией для бизнеса, чем поиск нового специалиста

Стоимость замены ключевых сотрудников может достигать от 50 до 200% их годового дохода. Об этом «Известиям» рассказала председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.

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