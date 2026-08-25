Сохранение сильного сотрудника назвали более выгодной опцией для бизнеса, чем поиск нового специалиста

Стоимость замены ключевых сотрудников может достигать от 50 до 200% их годового дохода. Об этом «Известиям» рассказала председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.
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