Разработчику защиты для курганских БМП-3 требуются испытатели

В московский НИИ стали (входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех»), производящий навесные комплекты динамической защиты (НКДЗ) для курганских БМП-3, набирают инженеров-испытателей в лаборатории.
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