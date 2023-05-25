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В Японии продали премиум-дыню за 25 тысяч долларов

В Японии продали премиум-дыню за 25 тысяч долларов

Две дыни премиум-класса были проданы на аукционе в Хоккайдо за баснословную сумму в $25 тысяч. Как сообщает агентство Kyodo News, цена превышает прошлогоднюю на 500 тысяч йен, но все еще не дотягивает до рекорда в 5 млн йен, поставленного в 2019 году.

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