В Японии продали премиум-дыню за 25 тысяч долларов

Две дыни премиум-класса были проданы на аукционе в Хоккайдо за баснословную сумму в $25 тысяч. Как сообщает агентство Kyodo News, цена превышает прошлогоднюю на 500 тысяч йен, но все еще не дотягивает до рекорда в 5 млн йен, поставленного в 2019 году.
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