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Для долгожданного открытия открытие аэропортов юга России нужна неделя после подписания мира

Для долгожданного открытия открытие аэропортов юга России нужна неделя после подписания мира

Для долгожданного открытия открытие аэропортов юга России нужна неделя после подписания мираЗакрытые аэропорты юга РФ действительно готовятся к возобновлению работы — подтвердил глава комиссии по гражданской авиации ОС при Ространснадзоре.

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