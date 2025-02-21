Для долгожданного открытия открытие аэропортов юга России нужна неделя после подписания мира

Для долгожданного открытия открытие аэропортов юга России нужна неделя после подписания мираЗакрытые аэропорты юга РФ действительно готовятся к возобновлению работы — подтвердил глава комиссии по гражданской авиации ОС при Ространснадзоре.
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