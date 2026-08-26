НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

ФИФА рада, что УЕФА отказался от бойкота турниров: «Твердо верим, что футбол обладает силой объединять, даже в сложных обстоятельствах»

В ФИФА отреагировали на отмену угрозы бойкотом турниров со стороны УЕФА.  Напомним, в июле, после того как стало известно о намерении ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE), новую коммерческую структуру для продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам, члены Союза европейских футбольных ассоциаций на внеочередном собрании приняли решение отказаться от выступления на турнирах Международной федерации футбола в случае, если ситуация не изменится.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии