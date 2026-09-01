В России с 1 сентября электронные перевозочные документы стали обязательными

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. В России с 1 сентября 2026 года вступил в силу федеральный закон № 140-ФЗ об обязательном переходе на электронные перевозочные документы (ЭПД).
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