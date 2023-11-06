Москва выделила более 60 га земли для возведения дублёра Калужского шоссе

Правительство столицы определило территорию, на которой возведут дублёр Калужского шоссе. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, для этой цели город в общей сложности выделил 64 земельных участка.