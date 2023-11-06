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  • Алексей
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Москва выделила более 60 га земли для возведения дублёра Калужского шоссе

Москва выделила более 60 га земли для возведения дублёра Калужского шоссе

Правительство столицы определило территорию, на которой возведут дублёр Калужского шоссе. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, для этой цели город в общей сложности выделил 64 земельных участка.

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