Военное обозрение

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Украинские СМИ сообщают об ударе по объектам в Чернигове баллистическими ракетами ВС РФ

Украинские СМИ сообщают об ударе по объектам в Чернигове баллистическими ракетами ВС РФ

Сегодня российские войска ударили баллистическими ракетами по объектам на территории Чернигова. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на заявление местной «областной военной администрации».

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