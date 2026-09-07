Land Of The Lost: What Happened To The Cast Of The Cult Classic Kids' Show?

Land of the Lost's biggest stars never became A-listers in the end. Here's what happened to the Marshall family, Cha-Ka, and Enik after the NBC series ended.
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