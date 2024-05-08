Что может помешать росту поставок угля за рубеж

Аналитики ИПЕМ: зарубежный спрос на уголь из России вырастет на 38% к 2030 году Российский уголь в течение шести лет станет более востребованным за рубежом, но могут помешать ограничения железных дорог, считают эксперты.
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