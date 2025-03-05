Правительство Казахстана выделит 700 млрд тенге на посевные работы

Алматы, 4 марта /Синьхуа/ -- Правительство Казахстана предоставит льготные кредиты на общую сумму 700 млрд тенге /около 1,4 млрд долларов США/ в 2025 году для финансирования посевных работ, заявил на заседании правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.
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