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Харьковское КБ представило новую БМП Pegas

Харьковское КБ представило новую БМП Pegas

Украинская оборонка представила на выставке вооружения MSPO в Польше модель гусеничной БМП Pegas, над которой работает Харьковское КБ по машиностроению (ХКБМ).

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