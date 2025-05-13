Вниманию производителей семян и посадочного материала: Сообщение ANSA

В соответствии с действующим законодательством о производстве, обработке и продаже семян и посадочного материала Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) представило важную информацию для производителей в этой области, отмечает Noi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии