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Царьград

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Дмитрий Махонин сообщил о запуске "Восхода-50" в Пермском крае

Дмитрий Махонин сообщил о запуске "Восхода-50" в Пермском крае

Восстановленное судно "Восход-50" вновь вышло на маршрут после 24 лет. Глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о первом рейсе в Сарапул с остановками в Краснокамске и других городах, а также о следующих рейсах 18 и 25 сентября.

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