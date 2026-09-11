Дмитрий Махонин сообщил о запуске "Восхода-50" в Пермском крае

Восстановленное судно "Восход-50" вновь вышло на маршрут после 24 лет. Глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о первом рейсе в Сарапул с остановками в Краснокамске и других городах, а также о следующих рейсах 18 и 25 сентября.