В ХМАО - Югре сотрудники ГИБДД помогли пожилой вартовчанке, которой неожиданно стало плохо

14 февраля в вечернее время экипаж ДПС ГИБДД УМВД России по городу Нижневартовску в составе лейтенанта полиции Виктора Малюгина и старшего лейтенанта полиции Григория Хытова находился на месте дорожно-транспортного происшествия по улице 60 лет Октября.
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