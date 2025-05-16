СМИ пишут, что пассажиры Пулково могут попасть на рейсы без питания

Туристов предупредили об изменениях в правилах аэропорта Пассажиры, вылетающие из петербургского Пулково, могут столкнуться с рейсами без питания и задержками из-за введения новых правил пользования воздушной гавани.
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