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Советник Резаи заявил об отказе от переговоров с США до выполнения условий Ирана

Советник Резаи заявил об отказе от переговоров с США до выполнения условий Ирана

Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи в соцсети X призвал не отвлекаться на «противоречивые сигналы» президента США Дональда Трампа, которые варьируются от отказа от переговоров до готовности к их проведению.

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