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МОСИНФОРМ

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Новое отделение клубного центра «Крылатское» откроется на улице Академика Павлова

Новое отделение клубного центра «Крылатское» откроется на улице Академика Павлова

На улице Академика Павлова, в доме 40, 19 сентября откроется десятый филиал клубного центра «Крылатское».

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