Китай впервые за 7 месяцев снижает базовые ставки по кредитам в рамках усилий Пекина по стимулированию роста

Во вторник Китай снизил ключевые ставки по кредитам на 10 базисных пунктов, поскольку укрепление юаня и ослабление торговой напряженности открывают возможности для смягчения кредитно-денежной политики, направленной на стимулирование экономики страны.
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