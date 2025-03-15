В Белграде число протестующих достигло 31 тысяч, студенты собирались со всей страны, сообщает РИА новости со ссылкой на МВД СербииКак отмечается на 15 марта запланирована крупная акция протеста, уже случилось несколько инцидентов, задержаны 2 человека .
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