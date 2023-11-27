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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 27.11.2023

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 27.11.2023

Командование ВМС Украины опасается, что утраченные во время шторма морские дроны могут попасть в руки российских военных Стихия, разыгравшаяся на Чёрном море и черноморском побережье, привела к тому, что без света остались около полумиллиона крымчан.

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