БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Западные изоляторы намотались на собственную изоленту

Западные изоляторы намотались на собственную изоленту

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН На западе очередная паника, а точнее истерика. Они не только не смогли изолировать Россию, но руководству российского государства удаётся переманить на свою сторону и объединить вокруг себя те страны, которые запад изо всех сил изолирует от своего садочка.

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