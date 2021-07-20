«К учебному году готовы?»: школы Находки проходят проверку

В их состав входят сотрудники администрации Находки, надзорных служб, полиции. До второй декады августа комиссии будут проверять, оснащены ли школы и детсады всем необходимым, — как с точки зрения безопасности, так и в смысле образовательном.
В их состав входят сотрудники администрации Находки, надзорных служб, полиции. До второй декады августа комиссии будут проверять, оснащены ли школы и детсады всем необходимым, — как с точки зрения безопасности, так и в смысле образовательном.
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