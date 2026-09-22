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Уже не восстановить: Украина безвозвратно потеряла то, чем всегда гордилась

Уже не восстановить: Украина безвозвратно потеряла то, чем всегда гордилась

Украинцы привыкли к дешевой доставке, такси, ресторанам, услугам мастеров и быстрому банковскому сервису, которые часто выгодно отличались от европейских, но сфера услуг в стране теперь "доживает последние месяцы".

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