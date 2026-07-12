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Царьград

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Андрей Платонов-младший высадил десертные бананы в Сочи

Андрей Платонов-младший высадил десертные бананы в Сочи

В Сочи в экспериментальной теплице хозяйства "100 гектар" Андрея Платонова-младшего высадили уникальные десертные сорта бананов, включая "Банан-мороженое", с мякотью, напоминающей ванильное мороженое, а также "Флорида", "Мадагаскарский" и "Красные Гавайи".

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