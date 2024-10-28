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НХЛ. «Флорида» играет с «Баффало», «Тампа» принимает «Нэшвилл», «Коламбус» – «Эдмонтон», «Колорадо» против «Чикаго»

«Коламбус» примет «Эдмонтон», «Тампа» – «Нэшвилл», «Колорадо» будет противостоять «Чикаго». НХЛ Регулярный чемпионат Баффало – Флорида – 0:1 (1 период) Дата проведения 29 октября, 02.

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