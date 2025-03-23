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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич толкнул Джоша Гидди на глазах у арбитра

В середине третей четверти матча против «Буллс» защитник «Лейкерс» Лука Дончич толкнул защитника «Чикаго» Джоша Гидди, двигаясь в сторону кольца соперника в середине площадке.

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