Береженого Бог бережёт Крещенские купания в регионе отменяют из-за аномального тепла. ⚡️⚡️⚡️ Так, не будет омовений вообще во Фролово.
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Береженого Бог бережёт Крещенские купания в регионе отменяют из-за аномального тепла. ⚡️⚡️⚡️ Так, не будет омовений вообще во Фролово.