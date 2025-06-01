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Добрый Мир

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Кличко: на Украине «воняет авторитаризмом» из-за действий Зеленского

Кличко: на Украине «воняет авторитаризмом» из-за действий Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме, написала газета Times.РИА Новости Экс-боксер утверждает, что администрация Зеленского блокирует деятельность горсовета Киева, парализует обысками, допросами и угрозами завести сфабрикованные уголовные дела.

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