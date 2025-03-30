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Экс-жена Сафонова требует от вратаря «ПСЖ» 3 млн рублей – издержки по делу о взыскании алиментов на содержание дочери. Анастасия подала новый иск в суд (Sport Baza)

Напомним, что в январе 2024 года Никулинский суд Москвы постановил Сафонову выплачивать бывшей супруге Анастасии Казачек 1/4 своих доходов на содержание дочери, в августе Мосгорсуд утвердил данный вердикт, отклонив жалобу бывшего футболиста «Краснодара».

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