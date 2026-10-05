One Of The Twilight Zone's Greatest Episodes Starred A Future Batman Villain

The 1959 Twilight Zone episode Time Enough at Last is remembered as one of the series' best. It starred this character actor who went on to antagonize Batman.
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