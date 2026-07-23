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NewsOne

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Языковые запреты не заставят украинцев перестать думать по-русски, заявил эксперт

Языковые запреты не заставят украинцев перестать думать по-русски, заявил эксперт

В программе «Мнение» на News Front кандидат исторических наук Александр Гронский , что запрет на русскую музыку в общественных заведениях Украины не заставит население страны перестать говорить и думать на русском языке.

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