Минздрав: подходы к стерилизации как к методу контрацепции нужно пересмотреть

В Минздраве РФ предложили пересмотреть подходы к медицинской стерилизации. Об этом заявила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко, пишет РИА Новости.
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