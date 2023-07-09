Абрамович приехал в Москву продвигать зерновую сделку и "похабный мир". Что происходит в самую опасную неделю СВО и какую ловушку готовят России?

ФОТО: GENRIETTA PERYAN/GLOBALLOOKPRESS САМАЯ ОПАСНАЯ НЕДЕЛЯ СВО. В ЛОВУШКЕ ДЛЯ РОССИИ СНОВА УЧАСТВУЕТ АБРАМОВИЧ? Абрамович приехал в Москву продвигать зерновую сделку и "похабный мир".
Популярные статьи
- Китай отказал в приёме г-ну Боррелю и ввёл санкции против США и ЕС, нанеся удар по производству чипов
- Запад устроил банкет и пытался заигрывать с лидерами Бразилии, Индии, ЮАР, Саудовской Аравии, Турции. Ничего не вышло, они всё слили России
- Русскоязычный Харьков. Укро-режим огрёб новую порцию ненависти
Свежие комментарии