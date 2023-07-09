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Абрамович приехал в Москву продвигать зерновую сделку и "похабный мир". Что происходит в самую опасную неделю СВО и какую ловушку готовят России?

Абрамович приехал в Москву продвигать зерновую сделку и "похабный мир". Что происходит в самую опасную неделю СВО и какую ловушку готовят России?

ФОТО: GENRIETTA PERYAN/GLOBALLOOKPRESS САМАЯ ОПАСНАЯ НЕДЕЛЯ СВО. В ЛОВУШКЕ ДЛЯ РОССИИ СНОВА УЧАСТВУЕТ АБРАМОВИЧ? Абрамович приехал в Москву продвигать зерновую сделку и "похабный мир".

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Комментарии
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Астон Мартин
Вон оно что , а как же с заявленными планами и  денацификацией юкрейна ???🤔🤔🤔
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21 час.
ЭА
Эльдар Алиев
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😤
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3 час.

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