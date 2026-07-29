Происшествия
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Происшествия

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СК России возбуждены уголовные дела по фактам вовлечения молодых людей в диверсионно-террористическую деятельность с помощью сервиса знакомств

СК России возбуждены уголовные дела по фактам вовлечения молодых людей в диверсионно-террористическую деятельность с помощью сервиса знакомств

Следственным комитетом Российской Федерации расследуется ряд уголовных дел, в рамках которых установлены факты использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота «Дайвинчик/Leo» в мессенджере «Телеграм» для вовлечения граждан Российской Федерации, преимущественно несовершеннолетних, в диверсионную и террористическую деятельность.

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