СК России возбуждены уголовные дела по фактам вовлечения молодых людей в диверсионно-террористическую деятельность с помощью сервиса знакомств

Следственным комитетом Российской Федерации расследуется ряд уголовных дел, в рамках которых установлены факты использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота «Дайвинчик/Leo» в мессенджере «Телеграм» для вовлечения граждан Российской Федерации, преимущественно несовершеннолетних, в диверсионную и террористическую деятельность.