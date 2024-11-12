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Большая часть отскока в индексе RGBI уже реализована

В понедельник индекс RGBI достиг отметки 100 пунктов (закрытие 100,12). Как мы отмечали накануне, учитывая важность данного уровня, индекс гособлигаций, скорее всего, временно перейдет к консолидации в ожидании новых триггеров.

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