Большая часть отскока в индексе RGBI уже реализована

В понедельник индекс RGBI достиг отметки 100 пунктов (закрытие 100,12). Как мы отмечали накануне, учитывая важность данного уровня, индекс гособлигаций, скорее всего, временно перейдет к консолидации в ожидании новых триггеров.
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