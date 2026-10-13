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Аргументы недели

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Москва запустила первый в России кластер электробатарей

Москва запустила первый в России кластер электробатарей

Площадка создана в ОЭЗ «Технополис Москва» на территории более 34 гектаров. К 2030 году она должна покрывать почти 70% потребностей российского рынка в современных аккумуляторах.

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