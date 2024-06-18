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За первые три месяца года Новосибирскую область посетило на 50 тысяч туристов больше

За первые три месяца года Новосибирскую область посетило на 50 тысяч туристов больше

В первом квартале 2024 года турпоток в Новосибирской области вырос на 16,5% по сравнению с прошлым годом.

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