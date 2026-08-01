2 августа: какой сегодня день

2 августа в России отмечается славная дата — День Воздушно-десантных войск. Воздушно-десантные войска — «крылатая пехота», «голубые береты» — какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надёжность людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас!».