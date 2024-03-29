Нефть подорожала почти на доллар на фоне беспокойства о сокращении поставок Татьяна АрестоваЦены на нефть подскочили на более чем 1 доллар за баррель 28 марта, завершая месяц повышением на фоне перспектив сохранения ОПЕК+ курса на сокращение добычи, продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру России и сокращения количества буровых установок в США.