Дмитрию Диброву 66 лет. После анализов врач обнаружил у него высокий холестерин и предупредил: без смены образа жизни телеведущий рискует не прожить и пяти лет.
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