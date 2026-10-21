Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков высказался о победе над «Лиллем» в матче Лиги чемпионов. «Важный день для нашей команды и для меня лично.
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