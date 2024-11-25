Обязательно ущипните себя за веко и оттяните его: странную манипуляцию предлагает специалист офтальмолог – интересно зачем? Ольга БезродняяВеко, являясь тонкой и гибкой структурой, образует защитный барьер для глаза, оберегая его от внешних воздействий, таких как пыль, ветер и яркий свет.
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