Обязательно ущипните себя за веко и оттяните его: странную манипуляцию предлагает специалист офтальмолог – интересно зачем? Ольга БезродняяВеко, являясь тонкой и гибкой структурой, образует защитный барьер для глаза, оберегая его от внешних воздействий, таких как пыль, ветер и яркий свет.